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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ailesi adına memleketi Kayseri'de cami yaptırdı.

DHA | 12.12.2017 - 13:45..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesindeki bağ evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

750 KİŞİ KAPASİTELİ 2 MİNARELİ CAMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli Mezarlık Cami'nin yaptırılmasını önerdi. Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiBittiğinde böyle olacak. Fotoğraf: İHA

"İSİM KONUSUNDA TALEPLERİ OLMADI"

Selçuklu motifleriyle bezenen cami kısa süre sonra ibadete açılacak. Kentteki cenaze namazları bu camide kılınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, DHA'ya Genelkurmay Başkanı ve ailesinin camiinin ismi konusunda talepleri olmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiBittiğinde böyle görünecek. Fotoğraf: İHA

BAĞ EVİNİN OLDUĞU SEMTE YAPILACAKTI

Akar ve ailesinin bu hayır işini Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, komutanın adının bir bulvara verilmesi sonrası açıklayan Başkan Mustafa Çelik, şöyle dedi:

"Hulusi Paşa ve ailesinin öncelikle isteği kendi bağ evlerinin bulunduğu Eğribucak semtine bir cami yapılmasıydı. Ancak, 29 Nisan'da dayısı Rıza Maraşlıoğlu'nun ölümü nedeniyle Kayseri'ye cenaze töreni ve taziyeye geldiğinde kendisine Mezarlık Camii yaptırması konusunda ben öneride bulundum. Hulusi paşa ve ailesi bu teklife sıcak baktı."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiBittiğinde böyle görünecek. Fotoğraf: İHA

"AKAR BU HAYIR İŞİNİN DUYULMASINI İSTEMEDİ"

Büyükşehir Belediye meclis üyelerini yılın son toplantısında Genelkurmay başkanının yaptırdığı cami konusunda bilgilendiren, maliyetinin bittiği zaman belli olacağını ifade eden Başkan Çelik, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi şehir mezarlığı içinde bir cami yapılıyor. Bu camiye başlamıştık. Bir hayırseverimiz 'bu camiye katkı verelim, beraber yaptıralım' dedi. Birçok hayırseverimiz bu camiyi yaptırmak istiyordu. Ama, biz şehrin mezarlığı, şehrin bütününü ilgilendiriyor diye teklifleri kabul etmemiştik. Ancak, bu  hayırseverimiz aile olarak böyle bir cami yapmaya karar verdiklerini söyledi. Kendilerinden Allah razı olsun. Yaptıkları bu hayır işinin duyulmasını istemediler. Buradaki hayırseverimiz Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'dır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerinin herhangi bir isim talebi yok. Kendileri şan- şöhret için bu camiyi yaptırmıyorlar. İsminin bir caddeye verilmesi sonrası bu konuyu bilmenizi istedim. Allah hayırlarını kabul etsin."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

AKAR VE AİLESİNİN YAPTIRDIĞI CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Genelkurmay Başkanı ve ailesi tarafından Asri mezarlık girişinde yaptırılan cami, Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa ediliyor. Hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. Caminin kapasitesi 750 kişilik olacak ve zemin kat oturumu 800 metrekare olan caminin 550 metrekarelik ibadet alanı, 220 metrelik kadınlar bölümü ve 260 metrekare son cemaat alanı bulanacak. Bina dışında cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alan, şadırvan ve çevre düzenlemesi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine camiFotoğraf: DHA

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