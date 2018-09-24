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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Diyarbakır ve Mardin'deki birlikleri denetledi.

AA | 24.09.2018 - 20:27..
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Orgeneral Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Diyarbakır ve Mardin'deki karargah ve birlikleri ziyaret etti.

Komutanlar, söz konusu bölgedeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler birlikleri denetledi

Güler, daha sonra beraberindekilerle Mardin Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüştü.

Karşılıklı plaketlerin verildiği ziyarette, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

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