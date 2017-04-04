Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Orgeneral Hulusi AKAR, ilk olarak Şırnak'a giderek 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu.

KOMUTANLAR ŞIRNAK'TA

Akar, Şırnak Akçay mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı madde kullanılarak yapılan hain saldırı sonucunda yaralanan personeli hastanede ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

Hastanedeki ziyaretin ardından Şırnak Valiliğine geçen Orgeneral Akar, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Orgeneral Akar çarşıda halk ve esnaf ile de sohbet ettikten sonra beraberindeki heyet ile Şırnak'tan ayrılarak Siirt'e gitti.

































