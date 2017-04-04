taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.613
USD
3,6679
EURO
3,9128
ALTIN
148,19
PETR
54,1100

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar Güneydoğu'daki denetmelere bugün de devam etti.

04.04.2017 - 19:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Orgeneral Hulusi AKAR, ilk olarak Şırnak'a giderek 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu.

KOMUTANLAR ŞIRNAK'TA

Akar, Şırnak Akçay mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı madde kullanılarak yapılan hain saldırı sonucunda yaralanan personeli hastanede ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Hastanedeki ziyaretin ardından Şırnak Valiliğine geçen Orgeneral Akar, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Orgeneral Akar çarşıda halk ve esnaf ile de sohbet ettikten sonra beraberindeki heyet ile Şırnak'tan ayrılarak Siirt'e gitti.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

675
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

151
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

396
Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

409
Cumhurbaşkanı'ndan işçilere: 3500 kişiyi ben işe aldım

Cumhurbaşkanı'ndan işçilere: 3500 kişiyi ben işe aldım

108
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

108
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM