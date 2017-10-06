Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Van'da

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Akar'ın Van ziyareti ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

DENETLEME YAPTILAR

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Kormiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte bugün Van’a gelerek Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.

BİRLİK KOMUTANLARIYLA TOPLANTI

Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra bölgedeki birlik komutanlarıyla bir toplantı yaptı.













