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Genelkurmay Başkanı'ndan asker babasına sürpriz telefon

Orgeneral Akar, Hakkari Yüksekova Rahmo Üs Bölgesi'nde askeri birlikleri denetledi.

29.07.2017 - 21:39
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Genelkurmay Başkanı'ndan asker babasına sürpriz telefon

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesindeki askeri birlikleri denetlemesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, üs bölgesine helikopterle gelen Akar'ı askerlerin selamladığı ve hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

ASKER BABASINA SÜRPRİZ TELEFON

Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Akar, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu. Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi.

Genelkurmay Başkanı'ndan asker babasına sürpriz telefon VİDEO

Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.

Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi.



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