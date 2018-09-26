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Genelkurmay Başkanı'ndan Preveze Deniz Zaferi mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Deniz Kuvvetleri yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur" dedi.

AA | 26.09.2018 - 19:13..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandıran Deniz Kuvvetlerimiz, icra ettiği harekat ve katıldığı tatbikatlarla her coğrafyada etkin harekat icra etmeye gücü olduğunu göstererek yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ATLANTİK'TEN BÜYÜK OKYANUS'A ŞANLI BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR"

Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Deniz Kuvvetlerinin günün güvenlik ortamının ihtiyaçlarına ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak her geçen gün kendini yenileyen ve adından gıpta ile söz ettiren bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Güler, şunları kaydetti: "Bu imkan ve kabiliyetlerle Deniz Kuvvetlerimiz; Türk karasularının güvenliğini sağlamakla birlikte özellikle çevre denizlerde istikrar ve güvenin sağlanmasında üstlendiği öncü rol ve 'deniz haydutluğu' gibi tehditlere karşı uluslararası alanda yürütülen harekata sağladığı katkıyla kendisine verilen her görevi başarıyla gerçekleştirmektedir. Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandıran Deniz Kuvvetlerimiz, icra ettiği harekat ve katıldığı tatbikatlarla her coğrafyada etkin harekat icra etmeye gücü olduğunu göstererek yüce ulusumuzun gurur kaynağı olmuştur. Yürüttüğü birçok milli üretim projesinin kazandıracağı kabiliyetlerle Deniz Kuvvetlerimizin bundan sonra da önemli başarılara imza atacağına içtenlikle inanıyorum."

Genelkurmay Başkanı'ndan Preveze Deniz Zaferi mesajı


"PRUVANIZ NETA, DENİZLERİNİZ SAKİN OLSUN"

"Bu vesileyle ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mükemmel ve güçlü bir Türk donanmasına sahip olmak gayedir' ifadesi doğrultusunda rotasını çizen Deniz Kuvvetlerimizin aziz şehitlerini rahmetle, gazilerini minnetle anıyorum." ifadelerini kullanan Güler, mesajına şöyle devam etti: "Başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin başarı çıtasını daha yükseklere taşımak için büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm seçkin personelinin Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü en içten duygularla kutlar; sağlık, başarı ve esenlikler dilerim. Mavi vatanın kahraman leventleri, Pruvanız neta, denizleriniz sakin olsun."

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