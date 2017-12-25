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Genelkurmaydan kazaen şehit olan askere ilişkin açıklama

Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir asker şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

AA | 25.12.2017 - 14:28..
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Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

YARALANAN ASKERLER TEDAVİ ALTINDA

"Dün Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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