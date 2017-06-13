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Genelkurmay çatı davasının 17. duruşması tamamlandı

Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin duruşmada itirafçı Eral'ın Avukatı Derin, sanıklara, "Salağa yatmanın anlamı yok" dedi.

13.06.2017 - 20:36
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Genelkurmay çatı davasının 17. duruşması tamamlandı

Duruşmada, eşi de KPSS soruşturmasında itirafçı olan, soruları aldığını ve FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesinde görevli eski Deniz Yüzbaşı Ali Emre Eral savunma yaptı.

"MASUM ROLÜ OYNAMAYIN, SALAĞA YATMANIN ANLAMI YOK"

Eral'ın Avukatı Mustafa Derin de bazı sanıkların savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, "Masum rolü oynamayın, 'ben yoktum, tanımıyordum' demeyin.' Değer miydi ardından gittiğiniz, adam ilkokul 4'ten terk bir insan. Bunu ben 30 senedir biliyorum, sizlerin bilmemesine imkan yok. Salağa yatmanın anlamı yok burada. Toplum olarak demokratikleşme ve özgürleşme için bir fırsat geçti elimize, bu fırsatı hepimiz değerlendirelim." diye seslendi.

"TBMM'YE ATILAN BOMBALARI DUYMAMANIZIN İMKANI YOK"

Terör örgütü FETÖ üyelerinin, makam, mevki için masumiyetleri, özgürlükleri harcadığını söyleyen Avukat Derin, şu görüşlere yer verdi:

"Bundan sonra toplum olarak bir yol bulacağız. Özgür, demokratik bir ülke için yeni bir yol inşa etmemiz lazım. Ali Tatar'a, Kuddisi Okkır'ın ahları nedeniyle buradalar. Hizmet hareketi diye insanların özgürlüğünü, yaşam hakkını kimsenin almaya hakkı yok. Bu örgüte kimse dokunamazken ben dokundum, ama hala 'kontrollü darbe', 'bizim haberimiz yoktu' diyorlar. Genelkurmay güney nizamiyesindeki bir kişinin TBMM'ye atılan bombaları duymamasının imkanı yok. Kimin aklıyla oynuyorlar. "

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