Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, tören düzenlendi.

Programda konuşan Albay Erhan Altunok: "Bir kuyuya düşen minicik bir kangal yavrusunun oradan çıkartılmasını on gün televizyon ekranlarından takip edecek kadar merhametli bir milletiz.

"EVET BİZ O KANGAL YAVRUSANA ACIRIZ AMA..."

Yeter ki vatanımıza namert eller uzanmasın. Evet biz o kangal yavrusuna acırız ama yavrusu geriye hiç dönemeyen Anadolu analarının neler hissettiklerinin de yürekten canı gönülden anlaşılmasını arzu ederiz" dedi.

Genelkurmay etkinliğinde Albay'dan duygulandıran konuşma VİDEO

SALONDA DUYGU DOLU ANLAR

Albay Altunok'un bu dokunaklı konuşması salonda bulunanların ağlamasına neden oldu.