Genelkurmay Karargahı Çatı Davası'nın 15. celsesi başladı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın 15'inci celsesi, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer'in savunmasıyla başladı.

"OĞLUMUN KATİLİ KARŞIMDA"

Darbe girişiminde vatandaşlara darbeci askerlerle ateş ettiği kameralara yansıyan Sürer'in savunma yaptığı sırada, Genelkurmay Karargahı'nda vurulan sivillerden birinin annesi fenalık geçirdi. Şehit yakını, sağlık ekiplerinin müdahalesi için duruşma salonundan çıkarıldığı sırada "Oğlumun katili burada, karşımda." diyerek tepki gösterdi

İddianamede, Sürer'in daire başkanı olarak amiri konumunda bulunduğu yurt dışındaki askeri ataşelere, "Ataşeler" WhatsApp grubu üzerinden "Arkadaşlar, TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin." şeklinde talimat verdiği, ataşelerin büyük çoğunluğunun da mesajı "Emredersiniz." şeklinde cevapladığı tespitine yer veriliyor.

ADİL ÖKSÜZ İLE DARBE TOPLANTISI

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlenen Sürer'in, Konutkent'teki villada Adil Öksüz liderliğinde gerçekleştirilen darbe planlaması toplantılarına katıldığı da iddianamede yer alıyor.

MEHMET ŞAHİN'İN SAVUNMASI BEKLENİYOR

Duruşmada ayrıca, eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı Albay Mehmet Şahin'in savunma yapması bekleniyor.

İddianamede, sanık eski Albay Şahin'in, 15 Temmuz gecesi darbecilerin önemli güçlerinden olan Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekipte bulunduğu kaydediliyor.

"GEREKİRSE HAVA KUVVETLERİ BU ÜLKEYİ YERLE BİR EDER"

Şahin'in, darbe girişimi sırasında hava harekatının merkezi Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında, darbe girişimine katılan uçak ve pilotları ￼￼￼yönlendirerek darbe girişimine aktif katıldığı belirtiliyor.

Bir itirafçının beyanında, Şahin'in darbenin başarılı olması için; "Gerekirse Hava Kuvvetleri bu ülkeyi yerle bir eder." dediği aktarılıyor.

Sürer'in yanı sıra savunma yapması beklenen Şahin'in de darbe girişimini planlayan ve organizasyonunu gerçekleştiren sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer aldığı bildiriliyor.