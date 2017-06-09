taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.726
USD
3,5230
EURO
3,9442
ALTIN
144,18
PETR
47,6500

Genelkurmay Karargahı Çatı Davası'nın 15. celsesi başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin görülen davanın 15'inci celsesine başlandı.

09.06.2017 - 11:15
  1. Haberler
  2. İç Haber

S

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın 15'inci celsesi, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Tuğamiral Sinan Sürer'in savunmasıyla başladı.

"OĞLUMUN KATİLİ KARŞIMDA"

Darbe girişiminde vatandaşlara darbeci askerlerle ateş ettiği kameralara yansıyan Sürer'in savunma yaptığı sırada, Genelkurmay Karargahı'nda vurulan sivillerden birinin annesi fenalık geçirdi. Şehit yakını, sağlık ekiplerinin müdahalesi için duruşma salonundan çıkarıldığı sırada "Oğlumun katili burada, karşımda." diyerek tepki gösterdi

İddianamede, Sürer'in daire başkanı olarak amiri konumunda bulunduğu yurt dışındaki askeri ataşelere, "Ataşeler" WhatsApp grubu üzerinden "Arkadaşlar, TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarınıza derhal iletin." şeklinde talimat verdiği, ataşelerin büyük çoğunluğunun da mesajı "Emredersiniz." şeklinde cevapladığı tespitine yer veriliyor.

ADİL ÖKSÜZ İLE DARBE TOPLANTISI

Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı da belirlenen Sürer'in, Konutkent'teki villada Adil Öksüz liderliğinde gerçekleştirilen darbe planlaması toplantılarına katıldığı da iddianamede yer alıyor.

MEHMET ŞAHİN'İN SAVUNMASI BEKLENİYOR

Duruşmada ayrıca, eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı Albay Mehmet Şahin'in savunma yapması bekleniyor.

İddianamede, sanık eski Albay Şahin'in, 15 Temmuz gecesi darbecilerin önemli güçlerinden olan Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekipte bulunduğu kaydediliyor.

"GEREKİRSE HAVA KUVVETLERİ BU ÜLKEYİ YERLE BİR EDER"

Şahin'in, darbe girişimi sırasında hava harekatının merkezi Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanlığında, darbe girişimine katılan uçak ve pilotları ￼￼￼yönlendirerek darbe girişimine aktif katıldığı belirtiliyor.

Bir itirafçının beyanında, Şahin'in darbenin başarılı olması için; "Gerekirse Hava Kuvvetleri bu ülkeyi yerle bir eder." dediği aktarılıyor.

Sürer'in yanı sıra savunma yapması beklenen Şahin'in de darbe girişimini planlayan ve organizasyonunu gerçekleştiren sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer aldığı bildiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Hakkari ve Şırnak'ta 8 terörist öldürüldü
Devam eden ölücü terör örgütü operasyonlarında bugün Hakkari'de 5 Şırnak'ta 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Bitlis Valiliği, Hizan ilçesinde 7 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.
İskenderun'da roketatarlı saldırı
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde Amanos Dağları eteğindeki 39'ncu Mekanize Piyade Tugayı'na PKK'lı teröristler roketatarla ateş açtı.
Askerleri gören PKK'lılar silahlarını bırakıp kaçtı
Diyarbakır'da teröristlerin bıraktığı silah ve mühimmatlar arasında 2 teröriste ait kimlik kartı da ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

Burak Yılmaz A Milli Takım'ı bırakmak istedi

205
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

194
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

162
Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

Pakista'da Katar'a asker gönderme önergesi

199
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

77
ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

123
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM