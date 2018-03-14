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General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

General Electric (GE) genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, Moody's notuna bakmaksızın şirketin Türkiye'deki yatırımlarını sürdüreceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 11:40..
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General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

Türkiye'nin her alanda gösterdiği atılım, özellikle ekonomik alanlarda kendini belirgin hale getirdi. Devlet ve özel yatırımlarıyla önemli bir ivme yakalayan Türkiye, dünya devlerinin de dikkatle izlediği bir ülke halinde.

General Electric (GE) genişlemeden sorumlu başkanı ve CEO'su Alex Dimitrief, "Moody's notunuzu ne yaptı açıkçası bilmiyorum ama Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz." dedi.

General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

"MOODY'S UMRUMUZDA DEĞİL"

General Electric (GE), Türkiye'yi büyümede öncelikli ülkeler arasında belirlemiş durumda. İlk akıllı fabrika dönüşümünü Gebze'de başlatan dünya devi, Türk şirketlerinin dijitalleşme yolculuğunda yer almak, Türkiye ile daha da büyümek istiyor.

Türkiye'deki yatırımlarının ne olursa olsun devam edeceğini belirten Dimitrief, spekülatör ekonomistlerin sözlerini umursamadıklarını belirtti. Özellikle geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin notunu düşüren Moody's için konuşan Dimitrief,

"Moody's'in ne yaptığından açıkçası haberdar değilim ama evet buradayız, Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz. Birçok görüşmemizde bunu ortaya koyuyoruz. Uzun vadeli stratejimizin bir parçası Türkiye. Şimdi sağlık alanında yatırımlarla çok yakından ilgiliyiz. Kamu özel sektör işbirlikleri bu anlamda çok etkileyici. Türkiye; sağlık sisteminde sadece erişebilirliği değil kaliteyi artırmayı da hedefliyor. Bu açıdan GE için önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Biz 70 yıldır buradayız; ekonomide ne tip bir gelişme olursa olsun buradaki varlığımız çok önemli bizim için." dedi.

"GELECEĞİMİZİN KRİTİK BİR PARÇASISINIZ"

Dünya gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Gebze'de akıllı fabrikaya dönüştürdükleri üretim tesislerinin tüm dünyaya örnek olacağını söyleyen Dimitrief,

"Türkiye'de çok uzun süredir varız. Bu pazarda 70 yılı aşkın süredir olmak bizim için önemli. Enerji, sağlık, havacılık, yenilenebilir enerji, dijital… Her bir sektörümüzde Türkiye'de güçlü bir şekilde faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye'yi dünyadaki evlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Gelişen orta kesimin ekonomiyi ateşlediği, genç nüfusuyla büyük potansiyel vaat eden, kamunun sağlık, ulaştırma, enerji gibi alanlarda kaliteli bir ortam yaratmak için çaba gösterdiği bu pazar bizim için çok önemli. Geleceğimizin kritik bir parçasısınız." dedi.

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