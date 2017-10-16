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Geoduck nedir

Dünyanın en büyük gelgit istiridyesi olan bu yumuşakça, tuhaf görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Asya topraklarında, büyük restoranlarda bir zengin yiyeceği olarak bilinen geoduck, dünyanın en büyük ve toprağı en hızlı kazan istiridyesidir.

Geoduck nedir

YAKLAŞIK 1 KG AĞIRLIĞINDA

Kabuk uzunluğu 15-20 cm, ortalama ağırlığı ise yaklaşık 1 kilo olan bu istiridyenin toprağı kazmaya ve beslenmeye yarayan organının boyu ise bir metreye kadar ulaşabiliyor.

Çinliler ise bu canlıyı "fil hortumlu istiridye" olarak adlandırıyorlar.

ÇİN VE HONG KONG GİBİ ÜLKELERİN MUTFAĞINDA DEĞERLİ

Yaşam alanı ABD ve Kanada'nın Kuzey pasifik sahilleri olan geoducklar, Çin ve Hong Kong gibi ülkelerde oldukça lezzetli bulunan bir yiyecek olarak tüketiliyor. Dünyanın en eşsiz deniz lezzetlerinden biri olarak nitelendirilen Geoduck'ın kilosu ortalama 30-40 dolardan alıcı bulabiliyor.

Kanada her yıl 15.000 tona yakın geoduck hasat ederek yaklaşık 4,5 milyon dolar gelir elde ediyor.

Geoduck nedir

YAKLAŞIK 100 YIL YAŞARLAR

Geoduck okyanus tabanındaki kum veya çakılın yaklaşık 1 metre derinliğine kendini gömer ve burada yaklaşık 100 yıl yaşar.

Gelgit olayının yaşandığı ortalama 8-120 metre derinliğindeki suları daha çok tercih ederler.

BESLENME ŞEKİLLERİ

Kabuklu kısmı en derin noktada iken beslenme hortumu toprak yüzeyine ulaşır ve fitoplankton (tek hücreli deniz yosunu), çoğunlukla da diyatomlar ve kamçılıları emerek beslenir.

Geoduck nedir

Geoduck nedir

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