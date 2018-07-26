George Bernard Shaw’dan 20 etkileyici tespit

Bugün İrlandalı Yazar Shaw’un 162. yaş günü. Özellikle keskin tavırlarıyla dikkat çeken Shaw, hayata dair hemen her konuda bir tespitte bulunmuş. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda size bir rehber olacak bu sözler, 1995’te, “Gülen Düşünceler” adıyla yayımlandı.

Maalesef şu an baskısı tükenmiş. Burada sizinle 20 tanesini paylaşacağım. Bakalım sizi ne kadar etkileyecek?

1 - İşleyebileceginiz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. İnsanlık dışı olmanın özü nefret değil, kayıtsızlıktır.

*

2 - Dünyada iki tane trajedi vardır. Biri kalbinizdeki tutkuyu yitirmek, diğeri ise kaybettiğiniz tutkuyu geri kazanmaktır.

*

3 - Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil. Yemek mideyi doyurur, ruhu değil.

*

4 - Diş ağrısı çekenler dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler de parası çok olanları mutlu sanırlar.





5 - Attığınız tokada karşılık vermeyen kişiden sakının: O hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz.

*

6 - Dertli olmanın sırrı, dertli olup olmadığımızı düşünecek kadar boş vakte sahip olmamızdır.

*

7 - Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynamızın karşısıdır.

*

8 - Beğenmediğiniz bir şeyi alkışlamak, yalan söylemenin birçok çeşidinden biridir.





9 - Yalancının cezası kimsenin kendisine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.

*

10 - En mutlu düşten daha mutludur uyanmak.

*

11 - Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız; oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız.

*

12 - Sorun çaresizlik değil, isteksizlik… İsteksiziz, çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey, içimizdeki isteği öldürmektir.





13 - Biz iki hırsız arasında kendimizi ifade ederiz. Düne ait üzüntüler ve yarına ait korkular.

*

14 - Hayatta saadeti yapan şeyIer, çok küçük parçaIardır. Bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir bakış, iyi bir dilek… AsIında mutlu oIanlar, bu küçük şeylerin huzuruna varmış olanIardır.

*

15 - Başka yıldızlarda insan var mı bilmiyorum ama eğer varsa, dünyayı akıl hastanesi olarak kullandıklarından eminim.

*

16 - Yaşamayı bir savaş olmaktan kurtarmak isteyen, hayatla barışmasını sağlayacak kadar para sahibi olmalıdır.





17 - İnsanların ölmesiyle yaşamın gülünçlüğü nasıl değişmezse, insanların gülmesiyle de yaşamın ciddiliği değişmez.

*

18 - Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti değil, ölüm kuvvetidir.

*

19 - Özgürlük sorumluluk demektir. O yüzden çoğu insan ondan korkar.

*

20 - Gerçek şu: Özgürüm, sağlıklıyım, mutluyum ve patlıyorum sıkıntıdan!

Damla Karakuş

[email protected]

Not: Biyografisini okumak istediğiniz kişileri lütfen bizimle paylaşın.

Instagram: biyografivekitap