George Bush'un eşi Barbara Bush öldü

92 yaşındaki Barbara Bush'un hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle eve iki gün önce çıktığı, Teksas eyaletine bağlı Houston kentindeki evlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Georege W. Bush-Barbara Bush, 73 yıllık evlilik süresiyle, Amerikan başkanlık tarihinde en uzun süreli evliliğe sahip çifti olarak biliniyor. Barbara Bush, oğlu Jeb Bush'un 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump'a karşı girdiği parti içindeki yarışta, oğlunun seçim kampanyasına destek olmak için soğuk ve karlı havaya rağmen hasta hasta Jeb Bush ile birlikte New England bölgesindeki mitinglere katılmıştı.