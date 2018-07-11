George Clooney'in trafik kazası anı kameralara yakalandı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, İtalya'da çekimi yapılan bir filmin setine motosikletiyle geçerken kaza yaptı.
Karşı şeritten gelen bir araca motoruyla kafa kafaya çarpışan Clooney şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
KAZA KAMERADA
Trafik kamerasına yakalanan kazada Clooney'in şans eseri kurtulduğu görülüyor. Motoruyla hızla ielrleyen Clooney, karşı şeritteki duran haldeki araca önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ünlü aktör önce havaya savruldu, ardından takla atarak yere düştü.
Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Clooney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, brikaç saat sonra ünlü oyuncu taburcu edildi.Kazanın görüntüleri İtalyan basını tarafından ortaya çıkartıldı.