1 George Clooney'in trafik kazası anı kameralara yakalandı Ünlü oyuncu George Clooney, İtalya'nın Sardinya adasında rol aldığı filmin setine giderken trafik kazası geçirdi. Kaza, trafik kameralarına yansıdı.

2 8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler Kanyonu'ndaki İncirliin Mağarası, 8 bin yıllık tarihi, jeolojik yapısı ve doğal güzellikleriyle yılda 20 bin turist çekiyor.

3 Trump: Almanya Rusya'nın bir esiri ABD Başkanı Donald Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri" dedi.

4 Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 16 milyon yolcu kullandı 2018 yılının ilk altı ayında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

5 Eski kedicik Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasına sevindi Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden Ceylan Özgül, operasyona sevindiğini belirten bir paylaşım yaptı.

6 Evlendikten sonra yurt dışına seyahat Balayını yurt dışında geçirecekler buraya!‘’Evlendikten sonra pasaportumu değiştirmem gerekiyor mu? gibi soru işaretlerinin cevabı yazımızda...