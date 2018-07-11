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George Clooney'in trafik kazası anı kameralara yakalandı

Ünlü oyuncu George Clooney, İtalya'nın Sardinya adasında rol aldığı filmin setine giderken trafik kazası geçirdi. Kaza, trafik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 10:46..
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, İtalya'da çekimi yapılan bir filmin setine motosikletiyle geçerken kaza yaptı.

Karşı şeritten gelen bir araca motoruyla kafa kafaya çarpışan Clooney şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

George Clooney'in trafik kazası anı kameralara yakalandı

KAZA KAMERADA

Trafik kamerasına yakalanan kazada Clooney'in şans eseri kurtulduğu görülüyor. Motoruyla hızla ielrleyen Clooney, karşı şeritteki duran haldeki araca önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ünlü aktör önce havaya savruldu, ardından takla atarak yere düştü.

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Clooney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, brikaç saat sonra ünlü oyuncu taburcu edildi.Kazanın görüntüleri İtalyan basını tarafından ortaya çıkartıldı.

George Clooney'in trafik kazası anı VİDEO

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