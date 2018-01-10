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George Monbiot'in 'Yaban Yaşam' kitabı raflarda

İngiliz yazar Monbiot'in yeni kitabı Everest Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 09:36..
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Gazeteci, araştırmacı, düşünür, zoolog ve ekolojist George Monbiot günümüzün en etkili entelektüellerinden biri. Asıl alanı zooloji ve ekoloji olmakla beraber gerek The Guardian’daki köşesinde yazdıkları gerekse YouTube’da yayımlanan ve on milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş olan “TED Konuşmaları”dan bölümler, bugün çok geniş kitleler için yol gösterici, ilham ve umut kaynağı oluyor. Ekoloji alanındaki çığır açan fikirleriyle, bu düşünceleri günümüz siyasetiyle birleştirme çabasındaki ufuk açıcı kitaplarıyla yerküremizin ve insanlığın geleceği için var gücüyle çabalıyor.

YABAN YAŞAM

Günümüz dünyasının acil çözüm arayan sorunlarını başlıklarına taşıyan Everest Yayınları Gündem Dizisi, bu ay George Monbiot’nun Yaban Yaşam: Karayı, Denizi ve İnsan Yaşamını Yeniden-yabanlaştırmak adlı ödüllü ve sıra dışı kitabını okurlarıyla buluşturuyor.

George Monbiot'in 'Yaban Yaşam' kitabı raflarda

Zoolog, ekolojist ve gazeteci George Monbiot, Yaban Yaşam’da bugüne kadar ekoloji ve doğa konusunda bildiklerimizi kökten sorguluyor. Yeni bilimsel bulgular ışığında, insanlığın ve gezegenimizin geleceğiyle ilgili hayal gücünü zorlayan tablolar resmediyor. Uzak ve yakın geçmişte doğal alanların ve ekosistemlerin yaşadığı büyük tahribatı gözler önüne seren Monbiot, Yaban Yaşam’da ısrarla bu süreci tersine çevirebileceğimizi vurguluyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖNERİLER

Bugün dünyanın birçok yerinde, bu alanda olağanüstü yenileme ve onarma çalışmalarının yürütüldüğünü gösteriyor. Hayalinin bugün nesli tükenmiş birçok vahşi ve yırtıcı hayvanı tekrar ekosistemlerimize dahil etmek olduğunu ifade eden Monbiot, bu yolla hem rezervleri büyük zarar görmüş olan yerküremizi onarabileceğimizi, hem de biz insanların yaban yaşama yeniden katılıp daha tatminkâr, daha zengin hayatlar sürebileceğini ileri sürüyor.

George Monbiot'in 'Yaban Yaşam' kitabı raflarda

George Monbiot

Yaban Yaşam: Karayı, Denizi ve İnsan Yaşamını Yeniden-yabanlaştırmak, bu konuda devrim niteliğinde öneriler sunan; dünyanın çeşitli yerlerinden sıra dışı örnekler vermekle insanlığa ve geleceğe inancımızı tazeleyen tam anlamıyla çığır açıcı bir kitap.

George Monbiot her zaman özgündür – fikirleri zekâ dolu, araştırması da derin ve titiz olduğu için. Bu sıradışı kitapta gezegenimizin yeni geleceği hakkında ikna edici bir argüman sunuyor. Bilinçli bir şekilde nasıl doğayı korumakla başlayıp onu bilfiil yeniden inşa edecek kadar ilerlediğimizi gösteriyor.

Brian Eno

Müzisyen

Yazar: George Monbiot

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Muammer Pehlivan

Yayım yılı: 2018

Türü: Yaşam

Syf: 350

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nobelkitap

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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