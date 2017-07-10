George ve Amal Clooney evlerinden taşınıyor

İkiz bebeklerine geçtiğimiz ay kavuşan George ve Amal Clooney çifti, İngiltere'de Berkshire bölgesinde 20 milyon sterlin değerindeki evden güvenlik gerekçesiyle taşınmaya karar verdiler.

LOS ANGELES'A TAŞINACAK

Ünlü çiftin, terör riski nedeniyle ABD'nin Los Angeles şehrine taşınmaya karar verdiği öğrenildi. 56 yaşındaki ABD'li aktör, Lübnan asıllı insan hakları avukatı olan eşinin uluslararası davalar nedeniyle çok sayıda tehdit aldığını ve kendilerini Los Angeles'ta daha güvende hissedeceklerini dile getirdile.

Çift, 7.5 milyon sterline satın aldıkları eve 12.5 milyon sterlinlik masraf yaparak evin değerini 20 milyon sterline çıkarmıştı.