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George W. Bush'un kızları: Beyaz Saray'da hayalet var

George W. Bush'un kızları Jenna ve Barbara, Beyaz Saray'da hayalet olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 11:56..
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Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından George W. Bush'un kızları Jenna ve Barbara, Beyaz Saray'da hayaletlerin olduğunu iddia ettiler.

"ALIŞTIK"

Gece vakti şömineden piyano sesleri geldiğini söyleyen Jenna, "İlk başta koktuk ama sonra alıştık. Niyetlerinin kötü olmadığını anladık." dedi. Bush kardeşler, gece yatmadan önce şömineden opera sesleri de duyduklarını söyledi.

"ODANIN ÖNÜNDE DURUYOR VE HAVLIYOR"

Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın da hayaletlerden bahsettiği belirtildi. Reagan, "Köpeğim 16. Başkan Abraham Lincoln'ün odasına giremiyor. Odanın önünde duruyor ve havlıyor." demişti.

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