Gerard Depardieu: Türkiye'den ilginç filmler çıkıyor

İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya konuşan Depardieu, yaklaşan Venedik Film Festivali’yle ilgili bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"ABD'Lİ YÖNETMEN VE SENARİSTLER APTAL"

“Venedik ve Berlin film festivalleri Cannes’tan daha çok katkı veriyor. Cannes, bir mücevherler vitrini ve moda podyumu haline dönüştü. Bir de oraya sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri falan davet ediyorlar; Belçikalılar seni uyutuyor, ABD’li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin’den hâlâ ilginç filmler geliyor”





"ARTIK KİMSE SİNEMAYA GİTMİYOR"

Artık sinemanın marjinal bir sanat haline geldiğini dile getiren 68 yaşındaki aktör, “Aynen kimsenin artık okumadığı, bir dekorasyon olarak kütüphaneye konmuş bir roman gibi. Kimse artık sinemaya gitmiyor” dedi.