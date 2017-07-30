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Gerard Depardieu: Türkiye'den ilginç filmler çıkıyor

Fransız aktör, Amerikalı yönetmen ve senaristler için "aptal" derken, festivallere Türkiye'den ilginç yapımlar geldiğini söyledi.

30.07.2017 - 04:56
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İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya konuşan Depardieu, yaklaşan Venedik Film Festivali’yle ilgili bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

Gerard Depardieu: Türkiye'den ilginç filmler çıkıyor

"ABD'Lİ YÖNETMEN VE SENARİSTLER APTAL"

“Venedik ve Berlin film festivalleri Cannes’tan daha çok katkı veriyor. Cannes, bir mücevherler vitrini ve moda podyumu haline dönüştü. Bir de oraya sürekli aynı yönetmenleri, senaristleri falan davet ediyorlar; Belçikalılar seni uyutuyor, ABD’li olanlar ise aptal. Ancak Türkiye ve Çin’den hâlâ ilginç filmler geliyor”

Gerard Depardieu: Türkiye'den ilginç filmler çıkıyor

"ARTIK KİMSE SİNEMAYA GİTMİYOR"

Artık sinemanın marjinal bir sanat haline geldiğini dile getiren 68 yaşındaki aktör, “Aynen kimsenin artık okumadığı, bir dekorasyon olarak kütüphaneye konmuş bir roman gibi. Kimse artık sinemaya gitmiyor” dedi.

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