Gerard Depardieu'nun yeni adresi Cezayir

Depardieu, Fransa'da yayımlanan "La Provence" gazetesine verdiği röportajda, sık sık ziyaret ettiği Cezayir’e taşınmak istediğini belirtti.

"CEZAYİR MUHTEŞEM BİR ÜLKE"

Depardieu, "Yakında Eric Cantona gibi ben de Cezayir'de yaşamaya başlayacağım. Cezayir'i muhteşem bir ülke olduğu için seçtim." dedi.

"BİR CAHİL ORDUSUNCA İTİLİP KAKILDILAR"

Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgaline atıf yapan 69 yaşındaki oyuncu, "Cezayir halkı, 1830'da bir cahil ordusu tarafından itilip kakılan zeki bir halktır." diye konuştu.

Depardieu, Cezayirlileri "geniş hoşgörüye sahip bir halk" olarak tanımladı. Depardieu, Cezayir vatandaşlığı almasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

VARLIK VERGİSİNDEN DOLAYI RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, geçen yıl verdiği bir röportajda, Cezayir'de 50 hektarlık üzüm bağları olduğunu söylemişti.