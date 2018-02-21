taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,8057
EURO
4,6947
ALTIN
162,36
PETR
64,6200

Gerard Depardieu'nun yeni adresi Cezayir

Fransız sinema sanatçısı Gerard Depardieu, Rusya'dan sonra bu kez Cezayir'e yerleşme kararı aldı.

AA | 21.02.2018 - 07:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Depardieu, Fransa'da yayımlanan "La Provence" gazetesine verdiği röportajda, sık sık ziyaret ettiği Cezayir’e taşınmak istediğini belirtti.

"CEZAYİR MUHTEŞEM BİR ÜLKE"

Depardieu, "Yakında Eric Cantona gibi ben de Cezayir'de yaşamaya başlayacağım. Cezayir'i muhteşem bir ülke olduğu için seçtim." dedi.

"BİR CAHİL ORDUSUNCA İTİLİP KAKILDILAR"

Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgaline atıf yapan 69 yaşındaki oyuncu, "Cezayir halkı, 1830'da bir cahil ordusu tarafından itilip kakılan zeki bir halktır." diye konuştu.

Depardieu, Cezayirlileri "geniş hoşgörüye sahip bir halk" olarak tanımladı. Depardieu, Cezayir vatandaşlığı almasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gerard Depardieu'nun yeni adresi Cezayir

VARLIK VERGİSİNDEN DOLAYI RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, geçen yıl verdiği bir röportajda, Cezayir'de 50 hektarlık üzüm bağları olduğunu söylemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

Şenol Güneş: Kendimizi avutmaya gerek yok

177
Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

Çukur dizisi trafik polisinden özür diledi

159
Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

Batman'da bir çoban koyunlarını ezen minibüsü yaktı

63
Ayla Akat Ata tutuklandı

Ayla Akat Ata tutuklandı

58
Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

Nauert: Bölgede ne oluyor bilmiyoruz

85
Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

12
Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

Thomas Müller: Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM