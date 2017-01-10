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Gerasimov: İdlib'de 20'den fazla sivili öldürüldü

Gerasimov, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçaklarının İdlib'teki hedefleri vurduğunu ve 20 sivili öldürdüğünü ifade etti.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 15:27
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gerasimov

ABD uçaklarının 29 Eylül'de Deyr Ez Zor'da Suriye ordusuna ait mevzileri vurduğunu ve bunun ardından IŞİD'in taarruza geçtiğini anımsatan Gerasimov, bunun bir örneğinin de İdlib'de yaşandığını vurguladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "3 Ocak'ta ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya bildirimde bulunmadan İdlib'in Sarmada yerleşim birimine bombardıman düzenledi. Ateşkes anlaşmasına dahil olan bu yerleşim birimine yönelik saldırıda 20'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.

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