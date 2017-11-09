Gerçek Iron Man hız rekoru kırdı

İngiliz Richard Browning, Iron Man filmindeki Tony Stark'ın kostümünü kendi yaparak, vücut kontrollü jet motorlu elbise ile hız rekorunu kırdı.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Gravity Industries'in kurucusu ve baş test pilotu Richard Browning, Reading bölgesindeki Lagoona Park’ta saatte 51.53 kilometre hıza ulaşarak bir dünya rekoru kırdı.

"YAPTIĞIM TASARIMIN TANINMASI GURUR VERİCİ"

Kollarına taktığı 22 kilogram ağırlığındaki altı adet kerosen beslemeli mikro gaz türbiniyle rekor kıran Browning, “Rekoru kırdığım için çok mutluyum. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek benim için büyük bir heyecan. Yaptığımız tasarımın bütün dünya tarafından tanınıp onaylanması da gurur verici.” dedi.