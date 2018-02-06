Gerçek yaşamdan uyarlanan 5 gezgin filmi

ENSONHABER.COM/Selen Kaldırım

Bu 5 filmin içerisinde seyahat etme arzusundan çok daha fazlası var. Gerçek yaşamdan filme uyarlanan hayatların, siyasetten drama, romantizmden aile hayatına kadar pek çok kategoride nasıl şekillendiğini göreceksiniz. İnternet Veri Tabanı'nda (IMDb) oldukça iyi puanlar alan yapımlar, dünya çapında düzenlenen film festivallerinde de birçok dalda Oscar'a aday gösterildi.

INTO THE WILD / IMDb: 8.1

Avukat olmasına ramak kala, ailesinin beklentilerinden, her şeyin tekdüze ve standartlığından sıkılan Christopher, istediği hayatın bu olmadığını farkeder. Her zaman bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu eleştirirken hayatını değiştirecek bir karar alır. Sahip olduğu kariyeri, sevdiklerini ve tüm mal varlığını geride bırakarak yola koyulacaktır.

AMERİKALI GEZGİNİN GERÇEK HİKAYESİ

Bu yolculuğunda kendine verdiği tek söz, kimseye kaybetmekten korkacak kadar değer vermemektir. Yolculuğu boyunca yalnız olacak, dünyayı gezecektir. Alaska’da son bulacak bu serüven, Christopher Jhonson McCandless adındaki Amerikalı bir gezginin gerçek hikayesinden alınmıştır.

MOTOSİKLET GÜNLÜĞÜ / IMDb: 7.8

Motosiklet Günlüğü, Küba gerillalarının lideri ve devrimcisi olarak tanıdığımız Che Guevera ve onun yakın arkadaşının, 1950’lerde Amerika’ya olan seyahatini konu alıyor.

İki yakın arkadaş olan Ernesto (Che) Guevera ve biyokimyager arkadaşı Alberto Granada, doğum günü partileri için Latin Amerika’ya doğru motosiklet ile bir maceraya atılmak isterler. Bu yolculukları onları seyahatlerinin asıl amacından çıkarak, bambaşka bir deneyime sürükler.

DIŞLANMIŞ İNSANLAR

Gittikleri yerlerde yaşamın adaletsizliği ve acımasızlığı ile karşılaşan bu iki genç, içsel yolculuk yaparak kendilerini ve hayatı sürekli sorgulamaya başlar.

‘Hayattan nasibini almamış’ diye tabir ettiğimiz insanlarken, filmin devamında hayata dair müthiş bir tecrübe edineceklerdir. Ezilmiş, dışlanmış insanların hayatlarından, açlıkla mücadele eden fakir yaşamlara adım attıkça, onlar kendilerindeki, sizler de onlardaki değişimlerden çok etkileneceksiniz.

GÜN DOĞMADAN / IMDb: 8.2

Popüler tarihin filmlerinden biraz uzaklaşmak isteyenler için 1995 Amerikan yapımı romantik bir filme gidiyoruz. Yönetmen Richard, Philadelpia’daki bir oyuncakçı dükkanında tanıştığı ve 1 gün geçirdiği kadından esinlenerek bu senaryoyu ortaya çıkarmış.

SON 14 SAAT

Budapeşte treninde bir çiftin kavga etmesi vesilesiyle tanışan Celine ve Jesse’nin arasında müthiş bir uyum oluşur. Uçağına daha 14 saati olan Jesse, Celine’in kendisine eşlik etmesini ister.

Richard Linklater bu filmde, sizler gibi ucuza seyahat etmek isteyen mütevazi bir yolculuğu konu alıyor. Kısa bir zamanda sanki yıllardır berabermişçesine vakit geçirip, günün sonunda gitmek zorunda olmanın arasındaki çelişki görülmeye değer.

Eğer hayatınızın aşkını bir trende bulsanız ve ona 14 saat sonra veda etmek zorunda kalsanız, o günü nasıl geçirirdiniz? İzleyin.

YE, DUA ET, SEV / IMDb: 7.3

Hepinizin tanıdığı Hollywood yıldızı Julia Roberts’ın başrol oynadığı film, başarılı, disiplinli ve yeni boşanmış 30’larında bir kadının ruhsal yolculuğunu konu alıyor. İnsanoğlunun başından geçen zor sınavlarda pes etmemesi için üç öneri veriliyor: Ye, dua et ve sev.

ELIZABETH’İN HAYATINDAN

Elizabeth’in Gilbert’in gerçek hayatından esinlenen filmde, hayattan vazgeçmemişliği ve aranan bu üç insancıl özelliği bulmak üzere İtalya, Bali ve Hindistan’a uzun bir yolculuk başlıyor.

Gidilen her şehirle inanç, yemek ve aşk arasında bir bağlantı kuruluyor. Elizabeth’e ise bu serüvende aradığı şeyleri doğru yerde ve doğru zamanda bulmak kalıyor.

NEBRASKA / IMDb: 7.7

2013 yapımı film, alışagelmiş gençlerin çılgın seyahatlerinden ziyade, yaşlı, huysuz ve alkolik bir yaşlı adamın yolculuğunu anlatıyor. Baba Woody Grant, Nebraska’dan gelen bir mektupla büyük ikramiye kazandığını öğrenir. Nemrut eşi ve ona güvenmeyen oğluna inat, Montana’dan Nebraska’ya kazandığı büyük ödülün peşine düşer.

BİRÇOK DALDA OSCAR ADAYI

Yaşlı bir bunak olduğunu düşünen oğlu, kendini mecbur hissettiği için babasına eşlik etmeye karar verir.

Amerikan yapımı film, aile hayatını eleştirirken kendi hayatınızdan da bir şeyler bulmanızı sağlıyor. Trajikomik olarak ele alınan film siyah-beyaz olup, birçok dalda Oscar’a aday olmuştur.