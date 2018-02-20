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Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

İsviçreli fotoğraf sanatçısı John Wilhem, ailesini de işin içine katarak ilginç bir fotoğraf projesine imza attı.

Detay Haber | 20.02.2018 - 17:21..
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Türkçe karşılığı “Gerçeküstücülük” olarak bilinen sürrealizm, bilincin devre dışına çıkarak bilinçaltının devreye girmesiyle, hayallerin konuşabildiği ve ruhun derinliklerinden kopup farklı şekillerle kendini gösterdiği bir akım olarak nitelendirilebilir.

3 boyutlu fotoğraf araçları ve photoshop’un olanaklarını profesyonelce kullanan 47 yaşındaki sanatçı John Wilhem, gerçekleştirdiği proje konusu, günlük ve toplumsal yaşamın, insanlar üzerindeki etkisini ele alıyor.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Sanatçının çektiği bu karede, savaşın, çocuklar üzerindeki etkisine parmak basıyor.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Toplumsal sorunlardan biri olan 'mülteci sorunu.'

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Fotoğraf çekmenin onun için bir tutku olduğunu dile getiren sanatçı, endüstriyelleşmenin hayatımız üzerindeki etkisine değinmeden geçmiyor.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Çocukların zararlı yiyeceklere olan düşkünlüğü ve zaman içinde bu yiyeceklerin bağımlılık oluşturması...

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Çağımızın  en büyük problemi: Doyumsuzluk. Sanatçı, tüketici çılgınlığına da değinmeden geçmiyor.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Sorumsuz ailelere, denetimsiz yaşayan çocuklara da değinmiş.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Çevre kirliliği ve insan psikolojisinde etkisi.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Bir saniyenin hayatımız üzerindeki etkisi...

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Popüler dizilerin, insanları etki altına alması.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Küçük yaşta kazanılan şöhretin çocuklar üzerindeki etkisi.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Hız tutkusu...

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Her şeyin telafisi vardır ama zamanın asla.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Kapalı ortamda çalışmanın etkisi...

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Çocukları beli bir kalıba sokma isteği.

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

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