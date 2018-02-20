Gerçeküstü dünyaya yolculuk yapan aile

Türkçe karşılığı “Gerçeküstücülük” olarak bilinen sürrealizm, bilincin devre dışına çıkarak bilinçaltının devreye girmesiyle, hayallerin konuşabildiği ve ruhun derinliklerinden kopup farklı şekillerle kendini gösterdiği bir akım olarak nitelendirilebilir.

3 boyutlu fotoğraf araçları ve photoshop’un olanaklarını profesyonelce kullanan 47 yaşındaki sanatçı John Wilhem, gerçekleştirdiği proje konusu, günlük ve toplumsal yaşamın, insanlar üzerindeki etkisini ele alıyor.

Sanatçının çektiği bu karede, savaşın, çocuklar üzerindeki etkisine parmak basıyor.

Toplumsal sorunlardan biri olan 'mülteci sorunu.'

Fotoğraf çekmenin onun için bir tutku olduğunu dile getiren sanatçı, endüstriyelleşmenin hayatımız üzerindeki etkisine değinmeden geçmiyor.

Çocukların zararlı yiyeceklere olan düşkünlüğü ve zaman içinde bu yiyeceklerin bağımlılık oluşturması...

Çağımızın en büyük problemi: Doyumsuzluk. Sanatçı, tüketici çılgınlığına da değinmeden geçmiyor.

Sorumsuz ailelere, denetimsiz yaşayan çocuklara da değinmiş.

Çevre kirliliği ve insan psikolojisinde etkisi.

Bir saniyenin hayatımız üzerindeki etkisi...

Popüler dizilerin, insanları etki altına alması.

Küçük yaşta kazanılan şöhretin çocuklar üzerindeki etkisi.

Hız tutkusu...

Her şeyin telafisi vardır ama zamanın asla.

Kapalı ortamda çalışmanın etkisi...

Çocukları beli bir kalıba sokma isteği.