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Gerede'de çayda toplu balık ölümüne inceleme

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ulusu Çayı'nda yüzlerce balık telef oldu. Gerede Kaymakamlığı balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA | 09.10.2018 - 16:26..
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Gerede Kürkçüler köyünden geçen Ulusu Çayı'nda yüzlerce balık telef oldu. Bölgede hayvanlarını otlatan köylüler tarafından fark edilen balık ölümleri ile ilgili ilçe kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı.

"TABAKHANENİN ATIKLARI SALINIYOR"

Köyde çobanlık yapan Hüseyin Eryılmaz, balıkların telef olmasına ilçede bulunan deri fabrikalarının dereye saldığı zehirli atıkların neden olduğunu iddia ederek, "Tabakhanenin zehirli atıklarını salıyorlar, bütün hayvanlar zehirleniyor. Hatta benim ineklerde bile hastalık var. Geçen gün hastalananları iğneyle tedavi ettirdik. Çok fazla balık öldü. Ölenlerin bir kısmı akıntıyla gitti." dedi.

Gerede'de çayda toplu balık ölümüne inceleme

NUMUNE ALINDI

Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, ise balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını ifade ederek, "Olayın bilgisini aldıktan sonra balık ölümlerinin yaşandığı alana giderek incelemelerde bulundum. Balık ölümleri ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedik. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptıktan sonra sudan ve ölen balıklardan numuneler aldı." dedi.

Gerede'de çayda toplu balık ölümüne inceleme

ÇALIŞMA YAPILACAK

Ünsal, alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin nedeninin ortaya çıkacağını belirterek, olayın yakından takip edildiğini, elde edilecek olan sonuçlara göre çalışmanın yapılacağını kaydetti.

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