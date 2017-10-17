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Gerhard Schröder: Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi.

17.10.2017 - 20:09
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Gerhard Schröder: Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiye değinen Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'den AB'ye uyarı geldi.

"İYİ İLİŞKİLER KURULMALI"

Schröder, Mönchengladbach kentinde yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından yana olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAN BAŞKA ALTERNATİFİ VAR"

Bu iki ülkeyle iş birliği yapılmadan Avrupa’nın doğusunda istikrarın sağlanamayacağını ifade eden Schröder, “Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'dan başka alternatifi bulunduğunu dikkate almalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Gerhard Schröder: Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalı

ÇİN'E KAYMALAR ÖNLENMELİ

Schröder, Rusya ve Türkiye’nin yönünü Asya’ya çevirebileceğini belirterek AB’nin bu iki ülkenin yönünün Çin’e doğru kaymasının engellemesi gerektiğini savundu.

SAĞLAM İLİŞKİLER KURULMALI

Bu sebepten dolayı AB'nin, Türkiye ve Rusya ile sağlam ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söyleyen Schröder, bunun için yeniden daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Rusya’nın petrol üretici Rosneft’in denetleme kurulu başkanlığına getirilen Schröder, AB’nin bu şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

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