Geri dönüştürülmüş olarak ortaya çıkan eserler

Ghassan Ayasrah, 25 yıldır Amman sokaklarında yürüyor. Sebebi zeytin ve hurma çekirdeği, kağıt gibi geri dönüştürülmeye uygun materyalleri toplamak.

Sanatçı kendi çevresinin tarihini ve kültürünü yansıtan eserleri ortaya çıkarmak için topladığı malzemeleri kullanıyor.

KÜTÜPHANEDE SERGİLENİYOR

Eserleri Amman'ın Ulusal Kütüphanesi'nde sergilenen sanatçının koleksiyonu içerisinde yarım milyon zeytin ve hurma çekirdeği kullandığı, ayrıca cam mozaiklerin yer aldığı Kubbet'üs-Sahra da bulunuyor.

ÇOCUKLARINA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR

"Bu sadece sanatla ilgili değil, doğayı kirleten katı atıkları geri kazanarak çevreyi korumakla ilgili" diyen Ayasrah, aynı zamanda 5 çocuğunu da çevreyi koruma konusunda bilinçlendiriyor.