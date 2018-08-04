Geri dönüşüm makinesinde can verdi

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Geri Dönüşümcüler Sitesi’ndeki bir işte çalışıp yaşamını sürdüren Burak Aşikar adlı işçi bilinmeyen bir nedenle geri dönüşüm makinesinin içine düştü.

GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri dönüşümcüler sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan 33 yaşındaki Burak Aşikar makine çalışır haldeyken içine düştü. arkadaşları, Aşikar'ın makineye düştüğünü fark etmesi üzerine makineyi durdurup acil servis ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesiyle birlikteolay yerine 112 Acil Servis Ekipleri ve polis ekipleri intikal etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemerde bulunurken sağlık ekipleri de yaptığı kontrollerde Burak Aşikar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İş yerine gelen polis ekipleri ise Aşikar’ın mesai arkadaşlarının ifadesini aldı. Olay yerinde Yapılan incelemelerin ardından Aşikar’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.