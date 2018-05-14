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Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptı

Van'da Türkçe öğretmeni Şule Aydın, geri dönüşüm malzemeleri ile konteyner kullanarak yaptığı ve 'Kültür Kafe' ismini verdiği kütüphaneyle köy halkının hayalini gerçekleştirdi.

AA | 14.05.2018 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Van'a 189, Başkale ilçesine 64 kilometre uzaklıktaki, İran sınırında bulunan Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, öğretmen Şule Aydın'ın üstün gayreti sonucu bölgenin örnek okullarından biri haline geldi.

KÜTÜPHANE İÇİN ÇALIŞMA YAPTI

Yaklaşık dört yıl önce Başkale ilçesine atanan ve 376 öğrencisi bulunan okulun tüm bakım ve onarımını yaptıran Şule Aydın, köy halkının uzun zamandır hayalini kurduğu kütüphane için de örnek çalışma yürüttü.

Köyde bulunan atıl durumdaki üç konteyneri köylülerin yardımıyla okul bahçesine taşıyan Aydın, okulda görevli diğer meslektaşlarıyla bunların bakım ve onarımını yaptı.

Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptı

HERKES FAYDALANIYOR

Araç lastikleri ve geri dönüşüm malzemeleri temin eden Şule Aydın, kısa sürede içinde akıl oyunları bölümü, müzik atölyesi, edebiyat odası, sohbet köşesi ve bilgisayar sınıfının da bulunduğu kütüphane oluşturdu.

Özel kütüphaneleri aratmayan güzelliğe sahip kütüphaneden hem öğrenciler hem de okuma yazma seferberliği kapsamında okula gelen köy halkı yararlanıyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptı

"GERİ ÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN KÜTÜPHANE KURDUK"

Kütüphanenin donanımı için köydeki sürücülerden araç lastiği topladıklarını söyleyen Şule Aydın, "Kütüphanedeki masaları ve saksıları geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Çatıyı ve ön cepheyi yapmak için köyde kullanılmayan eski telefon direklerini topladık. Eskimiş dolapları onarıp boyadık. Atık haldeki çiçekleri topladık ve geri dönüşüm malzemelerinden karton kutular yaptık. Diğer eksikleri de öğretmen arkadaşlarımızla el birliğiyle tamamladık. İlk geldiğimizde çocuklarımız hep 'Kütüphanemiz ne zaman olacak?' diye sorarlardı. Bu projeyle sadece kendimizin değil, köylülerimizin ve çocuklarımızın hayalini de gerçekleştirdik. Hiçbir şey zor değil, yeter ki hayal edelim." dedi.

Geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane yaptı

"ÖMER HALİSDEMİR KÖŞESİ YAPTIK"

Öğretmen Şule Aydın, "Çocuklarımız şiir ve müziği çok sevdiği için şiir, sanat ve müzik odası yaptık. Milli duygularımızı kütüphanemizle birleştirerek Ömer Halisdemir köşesi yaptık. Daha önce çocuklarımızın bir ödevi olduğunda babalarının telefonlarından internete girerek araştırıyorlardı ama şimdi buraya kurduğumuz bilgisayarlardan ödevlerini araştırabilecekler" şeklinde konuştu.


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