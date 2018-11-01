Geri Dönüşümde

Geçen yıl Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nde gelinen durum, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Zirvesi"nde değerlendirildi.

Zirvede İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSBAK A.Ş.’nin İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı için geliştirdiği ve Eylül ayında İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından tanıtılan, sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri (Pet şişe ve teneke kutuya karşılık İstanbul Kart’a yükleme yapan sistem) “Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü”ne layık görüldü.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, BM Çevre Programı adına Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) İcra Direktörü Gaetano Leone ile Belediye Başkanları, kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı zirve kapsamında ödül töreni düzenlendi.

“DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE VE DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİ HEDEFLİYORUZ”

Zirveye katılan davetlileri selamlayarak konuşmalarına başlayan Emine Erdoğan, sadece Türkiye’nin değil, yerkürenin geleceğini ilgilendiren zirvenin hayırlı neticeler vermesini diledi. Sürdürülebilir bir yaşamın, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı olduğunu bu nedenle her birinin doğru yönetilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Erdoğan, sağlıklı bir çevrede yaşamanın, herkesin en temel insani hakkı olduğuna işaret etti.



Misafiri olduğumuz yeryüzünü bize emanet edildiği şekliyle bizden sonrakilere bırakmak hepimizin temel sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hâkimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan hayatiyetini sürdürebilir fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız" diye konuştu.





“SIFIR ATIK PROJESİ İLE ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE EDİYORUZ”

Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçmesi ile önemli kazanımlar elde etmeye başladıklarının altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, “Projenin hayata geçirildiği bir yılda 2, 2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği kaynağında ayrı toplanarak geri kazandık ve bütün bunlardan sadece bir yıl içinde ekonomiye 3,5 milyar kaynak sağladık. Proje kapsamında 2023 yılında 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanacak. İstanbul'un bir yıllık su ve elektrik ihtiyacına eşdeğer tasarruf edilecek. İki Belgrat Ormanı kadar ağacın kesilmekten kurtulacak ve cari açık yüzde 8 oranında azalacak” diye konuştu.

Zirvede konuşmaların ardından 7 dalda ödül dağıtıldı. Sıfır atık duyarlılıkları nedeniyle Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK'a, Sürdürülebilirlik Politikaları ve Sıfır Atık Projesine Destek Ödülü Türk Hava Yolları’na, Sıfır Atık- İyi Gelecek Ödülü Boğaziçi Üniversitesi’ne, Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü TEMA Vakfı’na, Sıfır Atık Üretim Ödülü Sütaş'a, Sıfır Atık Medya Ödülü TRT'ye verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Başkan Mevlüt Uysal, Sayın Emine Erdoğan’ın elinden aldı.



