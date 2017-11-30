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Geri geri giden hafriyat kamyonu yayayı ezdi

Diyarbakır'da hafriyat kamyonu şoförü geri giderken, yaşlı adamı altına aldı.

İHA | 30.11.2017 - 16:41..
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21 KN 137 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, Diyarbakır Bağlar ilçesinde trafiğe kapalı alanda geri geri giderken, arkadan bastonu ile geçen yayayı görmedi.

HAFRİYAT KAMYONU YİNE CAN ALDI

Bir anda tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 acil servisine bildirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, kamyon şoförünü gözaltına alarak emniyet amirliğine götürürken, kaza ile ilgili görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

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