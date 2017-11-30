Geri geri giden hafriyat kamyonu yayayı ezdi

1 Porcupine domatesi nedir Sıcak iklim ve hafif alkali toprakları seven bu bitkinin diğer adı 'Kirpi Domates'tir.

2 Siyez Buğdayı nedir Türkiye’nin en değerli tarım ürünlerinden olan Siyez Buğdayı en doğal ve en eski buğday türü olarak bilinmektedir.

3 Doğu Gutalı çocuklar için gıda yardımı İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşar Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'da 5 bin çocuk için gıda paketi dağıttı.

4 Reza Zarrab, bugünkü duruşmaya ceketle katıldı ABD'yle iş birliği yapan ve tanık olan Reza Zarrab bugünkü duruşmaya blazer ceket ve tişört giyerek katıldı.

5 ABD Türk Akımı'na karşı olduğunu açıkladı ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Birimi Müsteşar Yardımcısı John McCarrick, Rusya ile Türkiye arasındaki enerji projesi olan Türk Akımına karşı olduklarını açıkladı

6 Mikrosanat nedir Mikrosanat; küçük objelere çizilen sanat eserlerine verilen bir isim.