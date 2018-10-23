İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asuman Bayburt isimli görme engelli vatandaş yürüyüşe çıktığı esnada geri geri doğru hareket eden Burhan Ç. yönetimindeki 52 RA 276 plakalı minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olayı fark etmesi ile hemen frene basan sürücü muhtemel bir faciayı önledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan görme engelli Asuman Bayburt, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Bayburt’un sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Geri geri giden minibüs görme engelli kadına çarptı VİDEO



