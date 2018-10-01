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Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

Şanlıurfa'da aracını geri geri süren bir sürücü, 1,5 yaşındaki kızını fark etmedi. Otomobilin altında kalan minik kız hayatını kaybetti.

İHA | 01.10.2018 - 00:33..
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M.A.B., Siverek'te kendisine ait pikabı park etmek için geri geri sürürken, kendisini takip eden 1 buçuk yaşındaki kızı Hülya B.'yi fark edemeyerek ezdi.

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi


HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pikabın altında kalan küçük kızı fark eden yakınları, hemen olaya müdahale ederek, pikabı durdururken, küçük kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi


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