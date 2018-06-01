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Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi

İstanbul Beyoğlu'nda, geri vites yerine dalgınlıkla birinci vitese taktığı aracıyla 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü şoka girdi.

DHA | 01.06.2018 - 12:05..
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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'taki evinden saat 10.00 sıralarında çıkan Betül Yüksel, apartmanın önüne park ettiği 34 RU 7984 plakalı otomobiline bindi.

Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi

GERİ VİTES YERİNE BİRİNCİ VİTESE ALDI

Otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isteyen Yüksel, dalgınlıkla geri vites yerine birinci vitese aldı.

Hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi

SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

Gürültüyü duyarak dışarıya çıkan apartman sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yüksel'i araçtan çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobili düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Gürültüyü duyarak olay yerine gelen Şemdin Bayram, "Biz yan taraftaki şantiyede çalışıyoruz. Büyük bir gürültü ardından da panik oldu. Geldiğimizde araç bu şekildeydi. Hemen itfaiye ve ambulansa haber verdik. Annesinin kaza yaptığını gören oğlu da hemen aracın yanına atladı. İtfaiye ekipleri geldi ve kadını çıkarttı. Bayan çok panik halindeydi biz de bayanı sakinleştirmeye çalıştık." dedi.

Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi



Sürücünün bir anlık dalgınlığı kazayı beraberinde getirdi

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