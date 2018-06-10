Gerilim dolu G-7 zirvesi

Bu yıl Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede soğuk rüzgarlar esti.

Zirvede, liderler henüz bir araya gelmeden önce, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla ortam gerildi.

MACRON: ABD'YE İHTİYACIMIZ YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G-7'nin ABD'siz de devam edebileceğini belirterek Trump'a sert çıkış yaptı.

Ardından bir araya gelen liderlerin gündeminde ABD'nin gümrük vergilerini artırması vardı. Avrupa ülkeleri daha önce de Trump'ın bu kararına sert bir şekilde itiraz etmişti.

MERKEL: FARK EDİLEBİLİR GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Zirvede, "Fark edilebilir görüş ayrılıkları var" diyen Merkel, Trump ile doğrudan konuşma olanağı bulmasının kendisi için değerli olduğunu kaydetti.



Burada yoğun tartışmaların yaşandığını ancak zirvede bir sonuç bildirgesinin açıklanmasını beklediğini ifade eden Merkel, ticaret alanında da ABD ile ortak bir metnin yer alacağını varsaydığını belirtti.

TRUMP SONUÇ BİLDİRGESİNİ İMZALAMADI

Ancak çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasına yapılan eleştirilerine sinirlenen Trump, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.

G-7'Yİ ÖZETLEYEN FOTOĞRAF

G-7 zirvesi sırasında yaşanan gerilimi özetleyen fotoğraf ise dünya medyasının gündemine oturdu. Fotoğrafta Merkel, Trump'a derdini anlatmaya çalışıyor, Trump da banane der gibi koltuğunda oturuyor.