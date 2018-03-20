taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.736
USD
3,9390
EURO
4,8608
ALTIN
166,54
PETR
66,4400

Germán López CRR Konser Salonu’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu, sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 11:32..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Timple sanatçısı Germán López, 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverle buluşuyor.

Germán López, Kanarya Adaları’nın 5 telli yöresel enstrümanı 'timple'ı tanıtmak için, adaların eski geleneklerini virtüözlüğüyle harmanlıyor.

López, öncülüğünü yaptığı proje kapsamında dünyanın çeşitli ülke festivallerinde sahne alarak enstrümanını folk, caz, klasik müzik, funk, flâmenko gibi türlere dâhil ediyor.

Germán López CRR Konser Salonu’nda

Timple, yüksek tınısına rağmen, dairesel sırt kısmından dolayı tam bir rezonansa sahip bir enstrüman.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN MÜZİK HAYATI

Kanarya Adaları'ndan gelen saygın timple sanatçısı López, yedi yaşındayken konservatuvar eğitimine, henüz on yaşındayken ise Kanarya Adaları Senfoni Orkestrası ile sahne almaya başlamış.

López, 2014 yılında Dünya Müzik Fuarı’nda sergilediği performansla seyirciden tam not aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Âşık Veysel'in uzun ve ince yolu
Ünlü halk ozanımız Âşık Veysel, 45 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Kendisini kültür-sanat sayfası olarak sevgi ve saygıyla yad ediyoruz.
Bursa'da edebiyat müzesi açıldı
Bursa'da açılan müzede pek çok yazarın ve şairin değerli eşyaları sergileniyor.
Son dizisinin kıskandıran başarısı
İspanya’da Antena Medya’ya satılan 'Fatmagül'den sonra, 2012 yılının en kafa karıştıran yapımı olan ve Berkun Oya’nın da senaryosunu üstlendiği gerilim ağırlıklı 'Son' dizisi de İspanya'ya satıldı.
'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı
Ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzetilen ve 'Yerli Jason' olarak tanınan otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, 6 Nisan'da vizyona girecek bir filmde rol aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

164
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

53
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

44
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

49
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

70
Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

39
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM