Germán López CRR Konser Salonu’nda

Timple sanatçısı Germán López, 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverle buluşuyor.

Germán López, Kanarya Adaları’nın 5 telli yöresel enstrümanı 'timple'ı tanıtmak için, adaların eski geleneklerini virtüözlüğüyle harmanlıyor.

López, öncülüğünü yaptığı proje kapsamında dünyanın çeşitli ülke festivallerinde sahne alarak enstrümanını folk, caz, klasik müzik, funk, flâmenko gibi türlere dâhil ediyor.





Timple, yüksek tınısına rağmen, dairesel sırt kısmından dolayı tam bir rezonansa sahip bir enstrüman.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN MÜZİK HAYATI

Kanarya Adaları'ndan gelen saygın timple sanatçısı López, yedi yaşındayken konservatuvar eğitimine, henüz on yaşındayken ise Kanarya Adaları Senfoni Orkestrası ile sahne almaya başlamış.

López, 2014 yılında Dünya Müzik Fuarı’nda sergilediği performansla seyirciden tam not aldı.