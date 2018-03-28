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GetContact tehlikeleri

'Kim beni nasıl kaydetmiş?' merakına yenik düşüp GetContact uygulamasını indiren kullanıcılar, programı indirdikleri andan itibaren güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 11:05..
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GetContact tehlikeleri

GetContact, son günlerde telefonlar arasında hızla yayılıyor ve kullanıcılar, telefon rehberlerini paylaşarak kendi isimlerinin arkadaşları tarafından nasıl kaydedildiğini öğrenmeye çalışıyor.

Ancak GetContact, diğer yandan oldukça riskli bir uygulama. Rehberinizi kendi elinizle paylaştığınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

GetContact tehlikeleri

NASIL KULLANILIR

Uygulamayı indirip search kısmına kendi telefon numaranızı yazıp arama butonuna bastığınızda, uygulamayı kullanan arkadaşlarınız arasında kim sizi nasıl kaydetmiş görebiliyorsunuz.

Karışınıza çıkan sonuçların gerçek olduğu iddia edilmekte, ancak tek görebildiğiniz şey isimler. Uygulama, hangi kişinin sizi nasıl kaydetmiş olduğunu görebilme imkanı sunmuyor.

Ancak bu uygulamayı yükleyerek kullanıcılar hem kendilerini hem de rehberinde bulunan tüm numaraları farkında olmadan tehlikeye atıyor.

İSİM MERAKI PAHALIYA PATLAYABİLİR

GetContact, uygulamayı indiren kişilerin rehberindeki tüm numaraları ve isimlerini alarak kendi havuzuna aktarıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik olarak kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor.

Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ise tehlike arz ediyor.

NASIL SİLİNİR

Merakınıza yenik düşüp uygulamayı indirdiyseniz, GetContact bilgileri silme imkanı da sunuyor.

Uygulamaya girdiğinizde Ayarlar'a girin ve About GetContact'a dokunun. Ardından Remove Account'u seçin. OK butonuna tıklayın. getcontact.com/en/unlist adresine girin ve numaranızı girip listeden telefon numaranızı son hamlede çıkarın.

Hemen telefon numaranızın uygulamadan silindiğini düşünmeyin. Bu işlem, 24 saat içinde olacak ve numaranız artık uygulamada görünmeyecek. Ancak uygulamayı tekrar yüklediğinizde tekrar listeye girip sorgulama yapabiliyorsunuz.

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