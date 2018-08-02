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Gevaş’ta kaçak avlanan 8 kınalı keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 5 bin 347 TL idari para cezası kesildi.

İHA | 02.08.2018 - 16:41..
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Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı.

Gevaş’ta kaçak avlanan 8 kınalı keklik ele geçirildi

CEZA KESİLDİ

Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 8 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi.

Keklikler ve kafeslerde el konulurken, H.T. isimli şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 1347 TL idari para cezası ile 4 bin TL de tazminat bedeli talep edilirken, 8 kınalı keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu.

Gevaş’ta kaçak avlanan 8 kınalı keklik ele geçirildi

TEDAVİ ALTINA ALINDI

El konulan 8 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.

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