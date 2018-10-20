Gevher Nesibe Medresesi, ziyaretçilerini bekliyor

Sevdiğine kavuşamadığı için hastalanarak ölen Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine yaptırılan, o dönem müzikle tedavi yönteminin uygulandığı Kayseri'deki 812 yıllık bimarhane, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

AŞKLA BAŞLAYAN YAPIM SÜRECİ

Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızı, I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kızkardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın adını taşıyan medresenin aşkla başlayan inşa hikayesi, ziyaretçilerde derin bir iz bırakıyor.

Müze olarak kullanılan medresede Selçuklu dönemindeki tıbbi aletler ile eczacılık araç ve gereçleri sergilenirken o dönemin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veriliyor.

ZAMANA DİRENEN MEDRESE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz, tarihi medresenin 1205-1206 tarihlerinde Gevher Nesibe Sultan adına abisi Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığını, günümüzde Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak varlığını devam ettirdiğini söyledi.

DÖNEMİN SAĞLIK ANLAYIŞINA DAİR BİLGİLER

Her yıl ortalama 100 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Fehmi Gündüz, ziyaretçilerin 36 sergi odasında 611 eser ile 2 bin civarında sikkeyi görme imkanı elde ettiğini kaydetti.

Müzede ayrıca Selçuklu dönemindeki tedavi yöntemleri ve aletleri, ecza, su ve sağlık, müzik ile tedavi, renk ile tedavi gibi bölümler de bulunuyor.



