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Gezgin dilenci yakalandı

Konya’da üzerinde 9 farklı şehir bileti çıkan dilencinin bozuk paralarına el konuldu.

İHA | 26.07.2018 - 16:31..
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Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 31 yaşındaki H.M.’yi yakalayarak karakola götürdü.

Dilenci şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda çok sayıda poşetler içerisinde bozuk para ele geçirildi. Her tarafından bozuk para çıkaran şahsı, zabıtalar şaşkınlıkla takip etti.

Gezgin dilenci yakalandı

ÜZERİNDEN 9 FARKLI ŞEHİR BİLETİ ÇIKTI

Üzerinde 9 farklı şehre ait bilet bulunan dilencinin, şehir şehir dolaşarak dilendiği ve yakın zamanda Eskişehir ile Ankara için aldığı bilet çıktığı öğrenildi.

Gezgin dilenci yakalandı

H.M.’nin üzerinden çıkan 1.291 lira bozuk paraya encümen kararıyla el konularak kamuya geçirildiği belirtildi.

Gezgin dilenci yakalandı

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