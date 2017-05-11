Gezi olaylarındaki palalı saldırgana hapis cezası

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.

3 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Çelebi son savunmasında, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik" dedi.