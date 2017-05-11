taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
3,5843
EURO
3,8954
ALTIN
141,00
PETR
50,7700

Gezi olaylarındaki palalı saldırgana hapis cezası

Gezi Parkı olaylarında eylemcilerin üstüne palayla saldıran Sabri Çelebi hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.

11.05.2017 - 15:38
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.

3 YIL HAPİS VERİLDİ

Mahkeme Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gezi olaylarındaki palalı saldırgana hapis cezası

DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi,  Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Çelebi son savunmasında, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

Bakan açıkladı: Köprülerden çift yönlü ücret almayacağız

99
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

75
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

130
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

48
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

274
Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

Bakan Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

57
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM