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Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle, Gezi Parkı çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

31.05.2017 - 09:51
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Polis ekipleri sabah saatlerinde, Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemlere karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Önlemler kapsamında Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi demir bariyer çekilerek, vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

TOMA'LAR HAZIR

Öte yandan Gezi Parkı içerisinde bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de park ve meydan çevresinde önlem aldı.

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