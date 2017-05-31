Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Polis ekipleri sabah saatlerinde, Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemlere karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Önlemler kapsamında Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi demir bariyer çekilerek, vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı.
TOMA'LAR HAZIR
Öte yandan Gezi Parkı içerisinde bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.
Polis ekipleri de park ve meydan çevresinde önlem aldı.