Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Milli futbolcumuz Enes Ünal, 14 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer oldu.

İzmit'te bir sürücü, kaza yaptığı aracını bırakıp gitti

7

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi.