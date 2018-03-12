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Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı

İBB'nin Gezi Parkı'nda yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.

İHA | 12.03.2018 - 15:43..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çevre düzenleme projesi kapsamında Taksim Gezi Parkı'nda çalışmalara başlandı.

Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı

KEPÇELER VE İŞ MAKİNELERİ GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim ve çevresini düzenleme çalışmaları kapsamında Gezi Parkı'nın yenilenmesi için de çalışmalara başladı. Bu kapsamda parka kepçeler ve iş makineleri geldi.

Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı VİDEO

Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Parkın bazı beton bölümleri yenilenmek üzere kepçelerle sökülmeye başlandı. Gezi Parkı'nda devam eden çevre düzenleme çalışmaları havadan görüntülendi.

Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı

Gezi Parkı'nda çevre düzenleme çalışmaları başladı

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