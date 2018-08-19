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Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda Suriyeli bir kişi parkta uyuyan birine saldırdığı gerekçesiyle dövülüp, kalçasından bıçaklandı.

DHA | 19.08.2018 - 11:50..
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Gezi Parkı'nda saat 08.00 sıralarında, iddialara göre, adının Musa olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Musa adlı kişiyi sol kalçasından bıçakladı. Musa'yı bıçaklayan saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı

YARDIM KABUL ETMEYİP ÇEVREDEKİLERE TAŞ ATTI

Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan Musa, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, yaralı kişi kendine yardım etmek isteyenlere taş attı.

Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı gencin kan kaybettiğini gören bir polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gezi Parkı'nda önce kavga sonra bıçaklı saldırı

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