taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.537
USD
4,7943
EURO
5,5702
ALTIN
188,50
PETR
71,7500

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

Bursa'dan memleketleri Artvin'in Şavşat ilçesini ziyarete giden ortaokul ve lise öğrencileri, gezi sırasında karşılarına boz ayı çıkınca büyük heyecan yaşadı.

DHA | 18.07.2018 - 14:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da oturan fakat bugüne kadar memleketleri olan Şavşat'ı görme imkânı bulmayan ortaokul ve liselilerden oluşan 35 kişilik öğrenci grubu, düzenledikleri gezi programıyla ilçeye geldi.

Öğrenciler, ilçede 2 bin 950 rakımlı Taşlı Yaylası'na çıkarak burada yaşatılan hayvancılık, ot kesme, yayık yayma gibi birçok geleneği yerinde gördü, muhteşem doğanın keyfini çıkardı.

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

BOZ AYIYLA KARŞILAŞINCA HEYECANLANDILAR

Öğrenci grubu, yayladan dönerken ise yamaçta boz ayı ile karşılaştı. Ayıyı görünce büyük heyecan yaşayan öğrenciler, bu anları cep telefonu kamerası ile ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

Öğrenciler, gezinin en unutulmaz anının ayı ile karşılaşmaları olduğunu söyledi. Geziye katılan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, öğrencilerin ayıyı görmesiyle heyecanlandıklarını ifade ederek, "Öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte boz ayıyı gördük. Çocuklarımız çok büyük bir heyecan yaşadı. Boz ayının yolun hemen kenarında hiç ürkmemesi ve uzaklaşmaması bu memlekette insanımızın ne kadar doğa ile iç içe olduğunu gösterdi. İnsanımız doğaya ve ekolojik dengeyi sağlayan bütün canlılara ne kadar insancıl davrandığının göstergesidir." dedi.

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

"BİR ANDA ADRENALİN YÜKSELDİ"

Öğrencilerden Ersin Yeni de yaşananlar üzerine adrenallerinin yükseldiğini anlatarak, "Biz ve getirdiğimiz öğrenci kardeşlerimiz ömürlerince unutamayacakları bir an yaşadılar. Boz ayı adeta 3-5 metre mesafede dakikalarca bizlere poz verdi. Herkes büyük bir heyecan yaşadı. Herkeste bir anda adrenalin yükseldi." diye konuştu.

Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı



Gezi sırasında öğrencilerin karşısına boz ayı çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

94
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

134
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1140
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

222
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

194
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

23
Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM