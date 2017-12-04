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Gezi teknesine kumar baskını: 30 gözaltı

İstanbul Hasköy sahilinde bir teknede kumar oynandığı yönünde ihbar alan polisler, yaptıkları operasyonda gözaltına aldıkları 29 kişiye 227 liralık idari para cezası kesti.

İHA | 04.12.2017 - 15:58..
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İstanbul Beyoğlu'nda Hasköy Sahil’de demirli bulunan bir gezinti teknesinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, tekneye gece yarısı baskın düzenledi.

Teknede tombala oynadıkları belirlenen 29 kişi ile bu kişilere yer temini ettiği ileri sürülen T.S. adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Gezi teknesine kumar baskını: 30 gözaltı

227 LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Operasyonda 1 adet tombala makinesi, 90 adet numaralı tombala topu, çok sayıda kart ve pul ile 425 lira para ele geçirildi. Tekne sahibi T.S. hakkında ’kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatılırken, tombala oynadıkları belirlenen 29 kişiye ise ’kumar oynamak’tan, 227’şer lira idari para cezası uygulandı.

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