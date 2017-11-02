Gezici anketinde İYİ Parti CHP'yi geçti

Gezici Araştırma şirketinin son anketinde Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin olası bir erken seçime girmesi durumunda yüzde 19.5 oranında oy alabileceği, bu durumda da AK Parti'nin oyunun yüzde 43.8 göründüğü ifade edildi.

Bu durumda yüzde 18.5'i CHP'ye, yüzde 8.8'i MHP'ye ve yüzde 7'si ise HDP'ye oy vereceği belirtildi.

MHP VE HDP BARAJ ALTI

Anket sonuçlarına göre MHP ve HDP, TBMM'ye girmek için gerekli olan yüzde 10'luk barajın altında kalıyor.

HATA PAYI 2.5

Türkiye genelinde 10-15 Ekim günlerinde 4.638 katılımcıyla yüz yüze görüşme metodu ile yürütülen araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde eksi artı yüzde 2.5 olarak belirtildi.

"AKŞENER'E OY VERECEKLER"

Şirketin sahibi Murat Gezici, "Araştırmaya katılanların Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 10.1'i kesinlikle her koşulda oy vereceğini ifade ederken yüzde 19.1'i oy verebileceğini, yüzde 17.8'i kararsız olduğunu ifade etmektedir. Toplumun yüzde 50'sine yakın bu oran Akşener’in kurduğu partiye oy verme potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor."