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Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

24 Haziran seçimlerine 3 gün kala Gezici'nin yayınladığı ankete göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,2 oy alarak ikinci tura kalıyor.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 10:00..
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Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

sd

Gezici araştırma şirketi 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala son anketini yayımladı. Ankette yayınlanan verilerin çalışmaları 16-17 Hazrain tarihlerinde gerçekleştirildi.

KATILIM YÜZDE 90'I AŞACAK

Araştırmada dikkat çeken ilk detay Gezici'nin seçimlere katılım oranında rekor bir beklenti içinde olması. Buna göre seçime katılım oranı yüzde 90'ı aşacak.

Gezici'nin anketine göre, 24 Haziran'da partilerin oy yüzdeleri şöyle olacak:

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Meral Akşener, Gezici Araştırma'nın daha önce açıkladığı yüzde 29 civarında oyun çok altında yer alarak yüzde 11'lere gerilemiş durumda:

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Cumhur ittifakı içinde AK Parti yüzde 43,6'lık yüzdesiyle ipi göğüslüyor:

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

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