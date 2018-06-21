Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

İngiliz Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü, 2018'in en çok insani yardım yapan ülkelerini açıkladı. 2018 yılının raporunda Türkiye ilk basamakta yer aldı.

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

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Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda bazı takımlar yolun sonuna geldi. Onlardan biri de Suudi Arabistan. İki maçını da kaybeden Suudi Arabistan milli takımı Prens Selman'dan ceza almaktan korkuyor.