Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici araştırma şirketi 24 Haziran seçimlerine 3 gün kala son anketini yayımladı. Ankette yayınlanan verilerin çalışmaları 16-17 Hazrain tarihlerinde gerçekleştirildi.
KATILIM YÜZDE 90'I AŞACAK
Araştırmada dikkat çeken ilk detay Gezici'nin seçimlere katılım oranında rekor bir beklenti içinde olması. Buna göre seçime katılım oranı yüzde 90'ı aşacak.
Gezici'nin anketine göre, 24 Haziran'da partilerin oy yüzdeleri şöyle olacak:
Meral Akşener, Gezici Araştırma'nın daha önce açıkladığı yüzde 29 civarında oyun çok altında yer alarak yüzde 11'lere gerilemiş durumda:
Cumhur ittifakı içinde AK Parti yüzde 43,6'lık yüzdesiyle ipi göğüslüyor: