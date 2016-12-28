Gezici Araştırma'dan başkanlık sistemi anketi

Şirketin genel müdürü Murat Gezici’nin Twitter hesabından paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, ‘başkanlık sistemi’ne “Hayır” diyen vatandaşların oranı yüzde 58.
“Hayır” diyenlerin partilere göre dağılımı ise şöyle: AKP yüzde 20,5, CHP yüzde 93,7, MHP yüzde 64,2, HDP yüzde 95,3.
15 TEMMUZ ÖNCESİ "DESTEK ARTIYOR" ANKETİ
Gezici Araştırma, darbe girişimi öncesi Nisan ayında yapılan ankette, başkanlık sistemine olan desteğin giderek arttığını tespit etmişti.
Birçok anket şirketinin, özellikle 15 Temmuz sonrası başkanlık sistemine vatandaşların desteğininn arttığı yönündeki anket sonuçlarına karşın, Gezici Araştırma'nın tersi yönünde sonuçlara varması dikkat çekti.
15 TEMMUZ'U HALKA SORMADILAR
Gezici Araştırma, diğer anket şirketlerinin aksine, vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tepkilerini ölçen hiçbir araştırma yapmadı.