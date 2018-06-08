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Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

Gezici Araştırma şirketinin anketinde, partililerin hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceği görülebiliyor.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 16:34..
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Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

Seçimlere 15 gün kala Gezici Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Anket, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 25-26 Mayıs 2018 tarihlerinde yapıldı.

Yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6811 katılımcı ile hanelere gidilerek yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Gezici Araştırma'nın anket sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,7 ile ilk sırada yer alırken, Muharrem İnce 25,8 ile ikinci, Meral Akşener 14,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

KİM KİMDEN OY ALIYOR

Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

OY ORANLARI

Gezici Araştırma'nın son anket sonuçları

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